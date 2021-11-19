Польские пограничники также опубликовали видео, на котором видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря возле пограничного перехода.
Важно Патрули, спецсредства, авиация: силовики показали усиленную границу с Беларусью
На месте, где еще недавно были мигранты, остались лишь брошенные ветки деревьев, бревна и доски. Палаток на месте нет.
Заброшенные лагеря возле "Кузьницы" стали следствием решительной позиции польских служб,
– сообщили в полиции Подляшского воеводства.
Ранее Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.
Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши: смотрите видео
Какова ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси
- С 8 ноября поток нелегалов на белорусско-польской границе значительно увеличился. Тогда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.
- Люди пытаются попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Полный текст публикации Подляской полиции:
Безлюдные лагеря возле "Кузьницы" вследствие решительной позиции польских служб.