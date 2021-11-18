Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Тем временем Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе: Ирак начал забирать своих граждан

Среди мигрантов активно распространяют ложную информацию

Информацию о провокациях уже обнародовало Министерство внутренних дел Польши. Так, среди беженцев активно циркулирует информация, что их уже готова принять Германия. Нелегалам говорят, что за ними приедут специальные автобусы и их пропустят поляки.

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы, и предостерегают от непродуманных действий,

– говорят в СНБО.

Также по информации СМИ, на все мобильные телефоны с непольскими номерами, что вблизи границы, присылают смс с призывом не верить слухам. Эти же сообщения дублируют и пограничники в громкоговорителе.

Ситуация может повториться и в Украине

Специалисты Центра противодействия дезинформации предполагают, что похожая ситуация может быть применена и в Украине. Могут распространить слухи, что страны-соседки Украины готовы принять нелегалов, однако для этого нужно пересечь украинскую территорию.

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Нужно сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках.

У них должна быть информация о последствиях незаконного пересечения границы.

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СНБО провел совещание относительно кризиса на границе

Отметим, что ранее СНБО провел совещание в Волынской области, на котором обсудили кризис с мигрантами на границе с Беларусью. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что эта ситуация является "очередной спецоперацией России". В МВД сообщили, что задействовали все необходимые структуры для противодействия угрозам.