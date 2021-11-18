Заявления о попытках нелегалов попасть в Украину даже подтверждали видеороликом. Однако выяснилось, что это неправда.

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Соцсети пишут о "попытке нелегалов прорваться в Украину"

В сети 18 ноября начали распространять видео, на котором группа людей якобы пересекает границу с Украиной в Чернобыльской зоне. Далее их вместе с проводником задерживает якобы группа быстрого реагирования.

Более того, на ролике даже есть часть допроса, где "граждане Пакистана и Афганистана признаются, что хотели через Украину попасть в Евросоюз".

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Информация оказалась фейком

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 каналу отметил, что эта информация – фейк. На самом деле на границе в Киевской области все спокойно, а никаких попыток нелегально пересечь границу страны не было.

Позже информацию прокомментировали и в Нацполиции. Правоохранители отметили, что во время мониторинга сети полиция Вышгородского района выявила публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, которые пересекли границу с территории Беларуси.

Указанная информация не соответствует действительности,

– подчеркнули в ведомстве.

Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.

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