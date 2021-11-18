В общем к усиленной охране государственной границы должны привлечь примерно 8,5 тысяч военнослужащих.

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Как рассказали в МВД, бойцов Нацгвардии разместят на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. По словам командующего НГУ генерал-полковника Николая Балана, сейчас налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.

Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать беспилотники. Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будут привлекать собственную авиацию,

– отметил Балан.

Согласно решению СНБО об усилении охраны границы, дополнительные силы МВД Украины привлекут, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.

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