Загалом до посиленої охорони державного кордону мають залучити приблизно 8,5 тисяч військовослужбовців.
Важливо Поки що порад нам давати не треба, – Кулеба відповів на ідею розмістити мігрантів в Україні
Як розповіли у МВС, бійців Нацгвардії розмістять на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі. За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, наразі налагоджена чітка взаємодія між усіма відомствами та прораховані ймовірні напрямки, на яких має бути посилена увага.
Для моніторингу місцевості та обстановки підрозділи Нацгвардії використовуватимуть безпілотники. Також для швидкого переміщення особового складу, оперативного реагування та спостереження залучатимуть власну авіацію,
– зазначив Балан.
Згідно з рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону, додаткові сили МВС України залучать, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.
Мігранти на кордоні з Польщею: все, що варто знати
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу.
- Люди бажають перебратися до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.
- Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.