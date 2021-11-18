Загалом до посиленої охорони державного кордону мають залучити приблизно 8,5 тисяч військовослужбовців.

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Як розповіли у МВС, бійців Нацгвардії розмістять на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі. За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, наразі налагоджена чітка взаємодія між усіма відомствами та прораховані ймовірні напрямки, на яких має бути посилена увага.

Для моніторингу місцевості та обстановки підрозділи Нацгвардії використовуватимуть безпілотники. Також для швидкого переміщення особового складу, оперативного реагування та спостереження залучатимуть власну авіацію,

– зазначив Балан.

Згідно з рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону, додаткові сили МВС України залучать, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.

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