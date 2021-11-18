Заяви про спроби нелегалів потрапити в Україну навіть підтверджували відеороликом. Однак з'ясувалося, що це неправда.
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Соцмережі пишуть про "спробу нелегалів прорватися в Україну"
У мережі 18 листопада почали розповсюджувати відео, на якому група людей начебто перетинає кордон з Україною у Чорнобильській зоні. Далі їх разом з провідником затримує нібито група швидкого реагування.
Ба більше – на ролику навіть є частина допиту, де "громадяни Пакистану та Афганістану зізнаються, що хотіли через Україну потрапити до Євросоюзу".
Мігранти начебто хотіли потрапити в Україну: дивіться відео
Інформація виявилася фейком
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу зазначив, що ця інформація – фейк. Насправді на кордоні у Київській області все спокійно, а жодних спроб нелегально перетнути межу країни не було.
Згодом інформацію прокоментували й у Нацполіції. Правоохоронці зазначили, що під час моніторингу мережі поліція Вишгородщини виявила публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.
Вказана інформація не відповідає дійсності,
– наголосили у відомстві.
Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони, не було.
Кордон на межі з Білоруссю посилено охороняють: що відомо
- З 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація – там зібралися тисячі мігрантів з країн Близького Сходу.
- Аби уникнути поширення міграційної кризи на територію України, Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії на українсько-білоруський кордон. Бійці Нацгвардії мають допомогти підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції контролювати там ситуацію.