Заяви про спроби нелегалів потрапити в Україну навіть підтверджували відеороликом. Однак з'ясувалося, що це неправда.

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Соцмережі пишуть про "спробу нелегалів прорватися в Україну"

У мережі 18 листопада почали розповсюджувати відео, на якому група людей начебто перетинає кордон з Україною у Чорнобильській зоні. Далі їх разом з провідником затримує нібито група швидкого реагування.

Ба більше – на ролику навіть є частина допиту, де "громадяни Пакистану та Афганістану зізнаються, що хотіли через Україну потрапити до Євросоюзу".

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Інформація виявилася фейком

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу зазначив, що ця інформація – фейк. Насправді на кордоні у Київській області все спокійно, а жодних спроб нелегально перетнути межу країни не було.

Згодом інформацію прокоментували й у Нацполіції. Правоохоронці зазначили, що під час моніторингу мережі поліція Вишгородщини виявила публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.

Вказана інформація не відповідає дійсності,

– наголосили у відомстві.

Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони, не було.

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