Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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Серед мігрантів активно поширюють неправдиву інформацію

Інформацію про провокації уже оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Так, поміж біженців активно циркулює інформація, що їх вже готова прийняти Німеччина. Нелегалам кажуть, що по них приїдуть спеціальні автобуси і їх пропустять поляки.

Представники польської влади спростовують цю інформацію як таку, що спрямована на підбурювання мігрантів до штурму польського кордону, і застерігають від непродуманих дій,

– кажуть у РНБО.

Також за інформацією ЗМІ, на усі мобільні телефони з непольськими номерами, що поблизу кордону, надсилають смс із закликом не вірити чуткам. Ці самі повідомлення дублюють і прикордонники у гучномовці.

Ситуація може повторитись і в Україні

Фахівці Центру протидії дезінформації припускають, що схожа ситуація може бути застосована і в Україні. Можуть поширити чутки, що країни-сусідки України готові прийняти нелегалів, проте для цього потрібно перетнути українську територію.

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Потрібно сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами.

У них має бути інформація про наслідки незаконного перетину кордону.

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РНБО провела нараду щодо кризи на кордоні

Зазначимо, що раніше РНБО провела нараду у Волинській області, на якій обговорили кризу з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ця ситуація є "черговою спецоперацією Росії". У МВС повідомили, що задіяли всі необхідні структури задля протидії загрозам.

