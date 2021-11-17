Идентифицировать светошумовые гранаты, которые мигранты бросали в польских правоохранителей, было не очень трудно.

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Детали о гранатах, которые мигранты бросали в поляков

Боеприпасы, которые беженцы бросали в польских пограничников, это гранаты Р1 производства чешской компании ZEVETA Bojkovice AS. Такие спецсредства массово закупали для оснащения силовиков режима Александра Лукашенко. Их использовали против мирных протестующих в 2020 году.

Это означает, что гранаты могли выдать мигрантам сотрудники белорусских спецслужб.

В течение последних лет силовые структуры Польши в то же время закупали светошумовые гранаты у UMO Sp. z oo. Они имеют совершенно другой внешний вид.

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Текст сообщения в телеграме "Протесты в мире"

Мигранты бросали в польских пограничников гранаты, которые применяли каратели против участников мирных протестов 2020 года.

Оказалось очень нетрудно идентифицировать светошумовые гранаты, которые мигранты бросали в польских правоохранителей. Это гранаты Р1 производства чешской компании ZEVETA Bojkovice A.S. Такие спецсредства массово закупались для оснащения карателей режима Лукашенко. Поэтому они могли быть выданы мигрантам сотрудниками белорусских спецслужб.

В последние годы польские силовые структуры закупали светошумовые гранаты у UMO Sp. z o.o. Гранаты, предлагаемые этой фирмой, имеют совершенно иной внешний вид.