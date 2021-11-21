Моравецький про додатковий ризик

Свої припущення щодо планів самопроголошеного президента Білорусі польський прем'єр висловив під час робочого візиту у Ригу.

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Ми бачимо додатковий ризик залучення мігрантів з Афганістану. Ми про це говоримо заздалегідь. Ми бачимо ці зусилля з боку Лукашенка залучити мігрантів з цього напрямку,

– наголосив Моравецький.

Зазначимо, білоруський режим направив до кордону з Польщею мігрантів з країн Близького Сходу, переважно з Іраку. Однак після того, як біженцям не вдалося прорвати кордон, Ірак організував рейси для повернення своїх громадян.

Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі

20 листопада група агресивних нелегалів вкотре спробувала прорватися через польський кордон у ЄС. Близько сотні мігрантів штурмували ділянку біля села Черемха, однак потрапити у Польщу їм завадили прикордонники.

За цей день польські силовики зафіксували 208 спроб перетину кордону. Одного громадянина Іраку заарештували, а 31 мігранта депортували.

Зверніть увагу! Після захоплення влади терористами "Талібану", афганці почали масово втікати з власної країни. Аби вибратися з пекла , люди в паніці чіплялися за літаки, після чого падали на землю. Декому вдалося втекти на літаках, які забирали громадян інших країн. Низка держав Євросоюзу прийняли біженців на свою територію.