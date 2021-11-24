Як повідомили польські прикордонники, спроба штурму відбулась близько 19:00. Люди, які проривались через кордон, були дуже агресивними.

Тим часом Мігранти на кордоні Білорусі вперше в житті побачили сніг: відео з табору нелегалів

Мігранти кидали у поляків каміння

Нелегали закидували співробітників польської прикордонслужби камінням. За цим спокійно спостерігали білоруські силовики і не робили жодних спроб завадити прориву.

Згодом прикордонники Польщі оприлюднили відео, на якому видно, що невелика ділянка металевої огорожі повністю погнута і виникла діра. За нею стоять білоруські силовики.

Дивіться відео з кордону Польщі / Відео Прикордонної служби Польщі:

Ще дві спроби прориву відбулись у прикордонній заставі у Мельнику

Двічі спробували прорватись через кордон нелегали у прикордонній заставі у Мельнику. Група складалась з 40 осіб. Вони кидали у прикордонників каміння, гілля та світлошумові гранати.

мігранти на кордоні ПольщіНаслідки прориву кордону/ Твітер Прикордонної служби Польщі

Коротко про міграційну кризу на кордоні:

  • 8 листопада кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.
  • Раніше Польща ввела на кордоні надзвичайний стан. Для посиленої охорони також прибули військові та поліцейські.
  • Мігранти використовують проти прикордонників світлошумові гранати, які застосовували білоруські силовики під час акцій протесту.
  • ЄС вирішив виділити 700 тисяч євро біженцям у Білорусі.

Текст публікації Прикордонної служби Польщі:

Вчора, 23 листопада близько 19:00, група з понад 100 агресивних іноземців силою проривала кордон. У польські служби кидали каміння.
Напад відбувся під наглядом білоруських служб.