Як повідомили польські прикордонники, спроба штурму відбулась близько 19:00. Люди, які проривались через кордон, були дуже агресивними.
Тим часом Мігранти на кордоні Білорусі вперше в житті побачили сніг: відео з табору нелегалів
Мігранти кидали у поляків каміння
Нелегали закидували співробітників польської прикордонслужби камінням. За цим спокійно спостерігали білоруські силовики і не робили жодних спроб завадити прориву.
Згодом прикордонники Польщі оприлюднили відео, на якому видно, що невелика ділянка металевої огорожі повністю погнута і виникла діра. За нею стоять білоруські силовики.
Дивіться відео з кордону Польщі / Відео Прикордонної служби Польщі:
Ще дві спроби прориву відбулись у прикордонній заставі у Мельнику
Двічі спробували прорватись через кордон нелегали у прикордонній заставі у Мельнику. Група складалась з 40 осіб. Вони кидали у прикордонників каміння, гілля та світлошумові гранати.
Наслідки прориву кордону/ Твітер Прикордонної служби Польщі
Коротко про міграційну кризу на кордоні:
- 8 листопада кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.
- Раніше Польща ввела на кордоні надзвичайний стан. Для посиленої охорони також прибули військові та поліцейські.
- Мігранти використовують проти прикордонників світлошумові гранати, які застосовували білоруські силовики під час акцій протесту.
- ЄС вирішив виділити 700 тисяч євро біженцям у Білорусі.
Текст публікації Прикордонної служби Польщі:
Вчора, 23 листопада близько 19:00, група з понад 100 агресивних іноземців силою проривала кордон. У польські служби кидали каміння.
Напад відбувся під наглядом білоруських служб.