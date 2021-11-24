Як повідомили польські прикордонники, спроба штурму відбулась близько 19:00. Люди, які проривались через кордон, були дуже агресивними.

Тим часом Мігранти на кордоні Білорусі вперше в житті побачили сніг: відео з табору нелегалів

Мігранти кидали у поляків каміння

Нелегали закидували співробітників польської прикордонслужби камінням. За цим спокійно спостерігали білоруські силовики і не робили жодних спроб завадити прориву.

Згодом прикордонники Польщі оприлюднили відео, на якому видно, що невелика ділянка металевої огорожі повністю погнута і виникла діра. За нею стоять білоруські силовики.

Дивіться відео з кордону Польщі / Відео Прикордонної служби Польщі:

Ще дві спроби прориву відбулись у прикордонній заставі у Мельнику

Двічі спробували прорватись через кордон нелегали у прикордонній заставі у Мельнику. Група складалась з 40 осіб. Вони кидали у прикордонників каміння, гілля та світлошумові гранати.

Наслідки прориву кордону/ Твітер Прикордонної служби Польщі

Коротко про міграційну кризу на кордоні:

8 листопада кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.

Раніше Польща ввела на кордоні надзвичайний стан. Для посиленої охорони також прибули військові та поліцейські.

Мігранти використовують проти прикордонників світлошумові гранати, які застосовували білоруські силовики під час акцій протесту.

ЄС вирішив виділити 700 тисяч євро біженцям у Білорусі.

Текст публікації Прикордонної служби Польщі:

Вчора, 23 листопада близько 19:00, група з понад 100 агресивних іноземців силою проривала кордон. У польські служби кидали каміння.

Напад відбувся під наглядом білоруських служб.