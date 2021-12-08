По информации ведомства, такую инициативу ввела министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Предложение будет действовать до 20 января 2022 года в отношении тех людей, которые уже пересекли литовскую границу.

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Деньги за возвращение домой

Таким образом власти пытаются побудить мигрантов добровольно покинуть страну. Финансирование инициативы будет происходить в основном из денег, которые предоставила Литве Еврокомиссия для борьбы с кризисной ситуацией.

"Надеемся, что повышение выплаты увеличит число тех, кто решил вернуться", – подчеркнула Билотайте.

Обратите внимание! Выплачивать денежные компенсации беженцам Литва начала в августе 2021 года. Предварительные подсчеты указывают на то, что содержание одного мигранта в стране достигает 11 тысяч евро в год.

Выплаты в увеличенном размере по-прежнему будут выдавать работники Службы охраны границы Литвы вместе с билетами на самолет. По состоянию на декабрь 2021 года из страны добровольно депортировали 345 нелегальных мигрантов, хотя общее число тех, кто пересек границу с Беларусью превышает 4 тысячи человек.

Убежище для мигрантов

В литовском МВД подчеркнули, что Департамент миграции совершил рассмотрение просьб об убежище от людей, которые незаконно попали в страну из Беларуси. Речь идет о 3,2 тысячи обращений, которые зарегистрировали в августе и сентябре.

Из всего количества заявок, убежище решили предоставить 54 иностранцам из Сирии, Йемена, Ирака, Эритреи и Афганистана. Им предоставят вид на жительство в Литве и примут участие в государственной программе интеграции. Всех остальных беженцев депортируют.

Еще 610 мигрантов решили обжаловать такое решение в суде, однако положительного решения в их пользу не было. 86 жалоб отклонили, 46 – остановили без рассмотрения.

Министр Билотайте объяснила это тем, что большинство из тех людей, которые незаконно прибыли в Литву на самом деле не имеют достаточных оснований для получения убежища.

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