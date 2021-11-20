Пресс-служба Вооруженных сил Литвы сообщила об этом 19 ноября. Базу создали на территории промышленного района в городе Друскининкай.

Заметьте Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши

Такие базы обычно организуют во время различных операций и миссий. Она имеет все необходимое для жизни: палатки, столовую, санитарные зоны и другие необходимые услуги.

Эстония запретит полеты вблизи границы с Россией

Эстония временно закроет возможность полетов вблизи российской границы. Речь идет о запрете полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов.

Ограничения будут действовать в течение 19 – 26 ноября.

Кроме того, правительство объявило внезапные учения резервистов Сил обороны из-за событий на границе Белоруссии и ЕС.

Участие в учениях примут около 1,7 тысячи военных.

Они будут возводить временные заграждения на границе с Россией. Их протяженность составит 40 километров на участках.

Заметьте! В Евросоюзе разработали план для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов. Ряд операций планируют реализовать уже в 2022 году. Планируют осуществить более 1,4 тысячи арестов.