Есть опасность, что мигранты из Беларуси всего за 2 часа смогут заблокировать Сувальский коридор. Это единственная общая граница стран Балтии с другими государствами-членами НАТО.
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Какие планы может иметь Россия
Речь идет о Латвии, Литве и Эстонии. Россия может направить мигрантов туда, чтобы дестабилизировать ситуацию.
The Times отмечает, что после этого в Балтию могут войти российские силовики и поставить военные патрули, чтобы урегулировать "гуманитарный кризис". Это позволит России объединить силы, которые находятся в Калининградской области, с ресурсами в Беларуси.
Мигранты в Беларуси: последние новости
- Чехия поможет Польше охранять государственную границу от нашествия мигрантов. Вскоре обсудят формат сотрудничества.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории Польши есть братские могилы беженцев.
- В Польше сообщают о высокой вероятности гибридных атак против Украины. Это связано с тем, что мигранты изменили тактику штурма.
- Нелегалы 28 ноября устроили драку, потому что не смогли поделить последнюю пару теплой обуви.
- Белорусские пограничники заявили, что на границе с Литвой нашли тело мигранта. Они убеждают, что тело перебросили из Литвы, но та отрицает.