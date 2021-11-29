Министр внутренних дел Денис Монастырский поговорил по телефону о ситуации со своим польским коллегой Мариушем Каминским. Об опасности, собственно, предупредил Каминский.
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Украина знает о возможных угрозах
Хотя польский политик сообщил о временной деэскалации напряжения. Каминский отметил, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак против Украины. Кроме того, он заверил в готовности Польши поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Монастырский же ответил, что Украина знает о сценариях, которые могут быть реализованы, чтобы подорвать стабильность нашего государства и ухудшить его отношения с Польшей и ЕС. Министр еще раз подчеркнул солидарность с Польшей и выразил уважение коллегам.
Также Монастырский упомянул о спецоперации "Полесье", которая направлена на охрану госграницы. Кабмин выделил на нее 175 миллионов гривен.
Какова ситуация на польско-белорусской границе
- На белорусско-польской границе обострилась ситуация 8 ноября. Тысячи мигрантов попытались прорвать границу Польши.
- Варшава даже ввела чрезвычайное положение и отправила туда около 12 тысяч военных.
- Нелегалы время от времени штурмуют границу. Например, ночью 26 ноября 217 года мигранты пытались незаконно пересечь границу. На одном участке ограждение снести около 200 мигрантов.
- Чтобы предупредить угрозу миграционного кризиса, Украина 23 ноября начала спецоперацию "Полесье". Для охраны границы используют авиацию, беспилотники и технические средства наблюдения.