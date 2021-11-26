Они пытались силой прорвать границу возле Черемчи. Пограничники говорят об агрессии нелегалов.
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Кроме того, за день в Польше приняли решение о депортации 12 человек.
Предыдущий штурм мигрантов
Похожий инцидент был и 23 ноября. Нелегальные мигранты снова попытались штурмовать польскую границу со стороны Беларуси. Около сотни беженцев хотели прорваться в Польшу.
Они бросались в пограничников камнями. Белорусские силовики же наблюдали за ситуацией и не препятствовали.
Почему обострился миграционный кризис
- Ситуация на границе осложнилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу Польши.
- Из-за этого Польша ввела на границе чрезвычайное положение. Туда отправили военных и полицейских на подмогу.
- Мигранты используют против пограничников светошумовые гранаты, которые применяли белорусские силовики во время акций протеста.
- В ЕС убеждены, что нелегалов организованно свозили к границе. Подозревают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Текст публикации пограничной службы Польши:
Вчера, то есть 26/11, 217 человек пытались незаконно пересечь границу. Вынесли решение, что 12 человек должны покинуть территорию Польши.
На участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче, группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой форсировала границу.