Они пытались силой прорвать границу возле Черемчи. Пограничники говорят об агрессии нелегалов.

Читайте также Пусть Евросоюз все оплачивает, – Лукашенко о возвращении мигрантов домой

Кроме того, за день в Польше приняли решение о депортации 12 человек.

Предыдущий штурм мигрантов

Похожий инцидент был и 23 ноября. Нелегальные мигранты снова попытались штурмовать польскую границу со стороны Беларуси. Около сотни беженцев хотели прорваться в Польшу.

Они бросались в пограничников камнями. Белорусские силовики же наблюдали за ситуацией и не препятствовали.

Почему обострился миграционный кризис

Ситуация на границе осложнилась 8 ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу Польши.

Из-за этого Польша ввела на границе чрезвычайное положение. Туда отправили военных и полицейских на подмогу.

Мигранты используют против пограничников светошумовые гранаты, которые применяли белорусские силовики во время акций протеста.

В ЕС убеждены, что нелегалов организованно свозили к границе. Подозревают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Текст публикации пограничной службы Польши:

Вчера, то есть 26/11, 217 человек пытались незаконно пересечь границу. Вынесли решение, что 12 человек должны покинуть территорию Польши.

На участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче, группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой форсировала границу.