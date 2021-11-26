Вони намагались силою прорвати кордон біля Черемчі. Прикордонники кажуть про агресію нелегалів.
Читайте також Нехай Євросоюз все оплачує, – Лукашенко про повернення мігрантів додому
Крім того, за день у Польщі прийняли рішення про депортацію 12 осіб.
Попередній штурм мігрантів
Схожий інцидент був і 23 листопада. Нелегальні мігранти знову спробували штурмувати польський кордон з боку Білорусі. Близько сотні біженців хотіли прорватись до Польщі.
Вони кидались у прикордонників камінням. Білоруські силовики ж спостерігали за ситуацією та не перешкоджали.
Чому загострилась міграційна криза
- Ситуація на кордоні ускладнилась 8 листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.
- Через це Польща ввела на кордоні надзвичайний стан. Туди відправили військових та поліцейських на підмогу.
- Мігранти використовують проти прикордонників світлошумові гранати, які застосовували білоруські силовики під час акцій протесту.
- У ЄС переконані, що нелегалів організовано звозили до кордону. Підозрюють, що до цього може бути причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Текст публікації Прикордонної служби Польщі:
Вчора, тобто 26/11, 217 осіб намагалися незаконно перетнути кордон. Винесли рішення, що 12 осіб мають залишити територію Польщі.
На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з майже 200 агресивних іноземців силою форсувала кордон.