Білоруський диктатор стверджував, що мігрантів ніхто не тримає у Білорусі. Мовляв, якщо хочуть поїхати додому, "то будь ласка".

Мене розстріляли, але я не здався, – Лукашенко здивував журналіста неоднозначною заявою​

Лукашенко бідкався через гроші

Лукашенко заявив, що за біженцями нібито не прислали літак. У відповідь хтось із його оточення зазначив, що рейс потрібно оплатити. "Заплатити… То нехай європейці заплатять. Теж мерзотники", – вилаявся самопроголошений президент. Далі він згадав про те, що в ЄС обіцяли виділити на допомогу мігрантами "й мільйони, й тисячі". Диктатор поскаржився, що Білорусь нібито не отримала жодної копійки.

Не треба нам, хай Червоному хресту й так далі. Поки що ми годуємо цих людей, не за їхні гроші. Скільки той рейс коштує? І нікому заплатити... Хай ЄС оплатить,

– заявив Лукашенко.

Раніше в Європейській комісії пообіцяли виділити 700 тисяч євро на термінову допомогу мігрантам у Білорусі. Їх мають спрямувати, зокрема, й Червоному Хресту. Втім, лише за умови, що гуманітарним організаціям нададуть постійний доступ до групи біженців на білорусько-польському кордоні.

Громадяни Іраку почали покидати Білорусь

Напередодні, ще 18 листопада, Ірак почав забирати своїх громадян, які намагалися прорватися з Білорусі через кордон Польщі й потрапити на територію Євросоюзу. Перший рейс з мігрантами вилетів до Багдада. За інформацією ЗМІ, бажання повернутися на батьківщину висловили приблизно 170 мігрантів. У МЗС країни запевнили, що ці люди добровільно пред'являли свої документи.