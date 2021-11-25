Белорусский диктатор утверждал, что мигрантов никто не держит в Беларуси. Мол, если хотят поехать домой, "то пожалуйста".

Меня расстреляли, но я не сдался, – Лукашенко удивил журналиста неоднозначным заявлением

Лукашенко жаловался из-за денег

Лукашенко заявил, что за беженцами якобы не прислали самолет. В ответ кто-то из его окружения отметил, что рейс нужно оплатить. "Заплатить... Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы", – выругался самопровозглашенный президент. Далее он упомянул о том, что в ЕС обещали выделить на помощь мигрантам "и миллионы, и тысячи". Диктатор пожаловался, что Беларусь якобы не получила ни копейки.

Не надо нам, пусть Красному Кресту и так далее. Пока мы кормим этих людей, не за их деньги. Сколько тот рейс стоит? И некому заплатить... Пусть ЕС оплатит,

– заявил Лукашенко.

Ранее в Европейской комиссии пообещали выделить 700 тысяч евро на срочную помощь мигрантам в Беларуси. Их должны направить, в частности, и Красному Кресту. Впрочем, лишь при условии, что гуманитарным организациям предоставят постоянный доступ к группе беженцев на белорусско-польской границе.

Граждане Ирака начали покидать Беларусь

Накануне, еще 18 ноября, Ирак начал забирать своих граждан, которые пытались прорваться из Беларуси через границу Польши и попасть на территорию Евросоюза. Первый рейс с мигрантами вылетел в Багдад. По информации СМИ, желание вернуться на родину выразили примерно 170 мигрантов. В МИД страны заверили, что эти люди добровольно предъявляли свои документы.