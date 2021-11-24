Соответствующее заявление Лукашенко сделал, комментируя вопросы людей, которые покидают Беларусь. Это случилось во время интервью.

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Лукашенко заявил, что его "расстреляли", но он не сдался

Журналист спросил Лукашенко, почему такое ощущение, как будто он всех, кто высказывается против него, своих оппонентов называет предателями или врагами.

На это Александр Лукашенко заявил, что якобы: "Это не мои предатели, Стив, это предатели белорусского государства. Они бежали за границу и там сидят".

Лукашенко продолжил, что, мол, "они испугались, да? Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят, да?". Когда журналист ответил, что "это хорошая причина", то самопровозглашенный президент Беларуси начал свой спич: "Если ты борешься за народ, если ты готов бороться за народ, революционер – борись! Все революционеры прошли трудный путь".

Слушай, в 1994 году меня расстреляли на восточной границе. Не знаешь этого? Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца, и люди мне поверили,

– заявил Лукашенко.

Далее добавил в традиционной для режима Лукашенко форме, мол, они убежали потому, что "вы (вероятно, говорится о других государствах – 24 канал) их кормите, одеваете, гладите, чистите, подмывает в отличие от этих беженцев. Вы бы лучше им (беженцам – 24 канал) деньги дали, чем там содержать этих беглецов".

Лукашенко отметился заявлением, что его якобы "расстреляли": смотрите видео



Кстати, впервые Лукашенко стал президентом Беларуси в июле 1994 года. Обратите внимание! Кризис на границах ЕС и Беларуси начался после того, как Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать потоки мигрантов. Более того, белорусские силовики не пропускали мигрантов с границы Польши обратно в Беларусь.

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