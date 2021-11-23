Миграционный кризис на белорусско-польской границе идет на спад – в Ирак из Беларуси прибывают первые авиарейсы с мигрантами на борту. По прибытию многие мигранты рассказывают с какими жестокими условиями столкнулись на границе, и не советуют согражданам следовать их примеру.

Обратите внимание Пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атак на границу с Польшей

Мигрантам не давали вернуться домой

По словам мигрантов, такая попытка пересечь европейскую границу стоила им в районе 3 тысяч долларов, а все документы и визы оформлялись через туристическую фирму.

После прилета в Минск, беларусские силовики сопровождали их до границы с Польшей и бросали там. Мол, дальше сами разбирайтесь.

Однако после неудавшейся попытки прорыва границы мигранты решили вернуться домой. Но как только они решались ехать в Минск, белорусские силовики избивали их и выталкивали обратно на границу.

И вот на фоне всего этого хаоса, который устроил Александр Лукашенко, Польша решила пойти навстречу мигрантам. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова оплатить возвращение мигрантов домой.

Читайте также Германия раскритиковала "фантазии" Лукашенко о гуманитарном коридоре

Лукашенко продолжает винить во всем Польшу

При этом Евросоюз выделил почти миллион долларов гуманитарной помощи мигрантам, которые все еще находятся в ловушке на границе.



Диктатор признал, что в перемещении мигрантов участвуют и силы Беларуси / Фото Getty Images

Меркель в своем разговоре с Лукашенко даже просила допустить на границу международные организации, которые занимаются мигрантами, но Лукашенко ей отказал. Мол, эти организации приезжают "пиариться на беженцах".

Однако Лукашенко продолжает винить во всем Польшу. Мол, это поляки сами виноваты, что их границу штурмуют нелегалы с белорусской стороны.

Похоже, в голове Лукашенко всё перемешалось, ведь накануне диктатор дал интервью BBC, где все же признал, что в перемещении мигрантов участвуют и некие силы внутри Беларуси.

Диктатор не скрывает своих намерений

Конечно очевидно, что Лукашенко не будет расследовать, кто занимается переброской мигрантов к границе. Ведь в таком случае, он был бы основным фигурантом этого расследования.

При этом сам диктатор уже даже не скрывает своих намерений. Он практически прямо заявляет – мигранты нужны для того, чтобы рассорить Польшу с Евросоюзом и создать раскол внутри блока.

Не пропустите Меркель после нескольких разговоров с Лукашенко позвонила Тихановской

Очевидно, что говорить с обезумевшим диктатором никто в Польше не собирается. Пока такие попытки делает лишь Ангела Меркель, за что она уже получила порцию осуждений со стороны стран-членов ЕС и в частности Польши.

Мигранты постепенно возвращаются домой

Ведь самой Польше легче вести диалог со странами, откуда эти мигранты едут – с тем же Ираком и Сирией – чтобы они попросту перекрыли авиасообщение с Беларусью. И первые плоды такого диалога уже видны. Мигранты постепенно возвращаются домой.

Ведь даже несмотря на все проблемы этих стран, я уверен, что тамошние власти крайне возмущены всеми этими рассказами вернувшихся мигрантов.

А потому стоит ожидать нового "сюрприза" от компании Лукашенко – Путин. Ведь похоже, что миграционный кризис уже не выполняет свою первоначальную миссию. А сюрпризы от диктаторов могут быть самыми безумными.