Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарина заявил, что белорусские пограничники принимают участие в прикрытии мигрантов, пытающихся атаковать границу с Польшей.

Кулеба рассказал, как Украина защищается от нашествия нелегальных мигрантов

Обе группы совершают совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения,
– подчеркнул пресс-секретарь.

Заявление Литвы

  • В Службе охраны госграницы Литвы заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко изменил тактику перекидывания мигрантов.
  • На территорию Литвы заталкивают небольшие группки мигрантов, по 3 – 5 человек.
  • Это существенно усложняет работу пограничников, так мигрантов так труднее задержать.
  • В то же время, Любаев заверил, что всех нарушителей задерживают.
  • В общей сложности литовская сторона с августа 2021 года не впустили примерно 7 250 нелегальных мигрантов из Беларуси.
  • Похожая ситуация на границе Беларуси и Польши.