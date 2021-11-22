Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Поедут через Донбасс, – Лукашенко отреагировал на возможное закрытие границы Польши

Он подчеркнул, что Украина продолжит не признавать режим Александра Лукашенко в Беларуси и осуждает события на белорусско-польской границе.

Украина политически не признает Александра Лукашенко. Но мы находимся в состоянии войны с Россией, мы защищаем свою страну. Мы должны укреплять нашу экономику, не пересекая какие-то красные линии. Но при этом политически мы действительно полностью отграничены от белорусской брутальной реальности,

– подчеркнул глава украинского МИД.

Как пояснил Кулеба, сейчас власти Украины и ряд других стран координируют свои действия через миграционный кризис.

"Сейчас координируем свои усилия с Польшей, Литвой и странами ЕС. Я здесь не вижу противоречий, я считаю, что мы должны искать правильный баланс между ценностями и нашими интересами", – добавил Кулеба.

Что этому предшествовало

В последнее время Польша, Литва и Латвия страдают от нашествия нелегальных мигрантов, которых белорусские силовики организованно свозят на границу. Таким образом Александр Лукашенко пытается отомстить за санкции ЕС, введенные в ответ на узурпацию власти в стране и политические репрессии против оппозиции.

Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от потока нелегальных мигрантов. В то же время белорусское Минобороны угрожает, что могут привлечь к "обеспечению безопасности страны" российские войска.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предположил, что мигрантов с белорусской границы Россия может направить в Украину. Поэтому базовые точки границы решили усилить.