Меркель подчеркнула, что Германия неизменно поддерживает белорусское Демократическое движение. Между тем Тихановская поблагодарила канцлера за поддержку в течение 2021 года.
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ЕС не будет признавать режим Лукашенко, – Тихановская
Политик заверила Тихановскую, что Германия будет делать все возможное, чтобы в Беларуси прекратились репрессии против гражданского общества и независимых журналистов. Там будут пытаться посодействовать освобождению политзаключенных и проведению в стране честных президентских выборов. Белорусская оппозиционерка выразила благодарность за то, что Берлин готов сохранять принципиальность в отношении режима Лукашенко. "Меня заверили, что и ЕС, и Германия будут твердо придерживаться политики непризнания режима", – подчеркнула она.
Вспомнили и о недавних контактах Меркель с Минском
Тихановская заверила, что понимает, почему Меркель контактировала с Минском. Мол, консультации по решению кризиса на белорусско-польской границе не означают, что позиция ЕС в отношении режима диктатора изменилась.
Жизнь и здоровье как мигрантов на границе Беларуси и ЕС, так и белорусов, которые находятся в заложниках режима, должны стоять в центре внимания международного сообщества,
– подчеркнула оппозиционерка.
Кроме этого, она подчеркнула, что ситуацию на границе с Европейским союзом нужно рассматривать только в совокупности и через призму политического кризиса в Беларуси.
Меркель дважды говорила с Лукашенко
- Впервые Меркель и Лукашенко пообщались 15 ноября. Разговор длился почти час и касался ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. После этого в нескольких странах Евросоюза резко раскритиковали немецкого канцлера.
- Европейские политики считают, что это означает, мол, Меркель признала президентство Лукашенко легитимным. В Эстонии, например, этот разговор назвали "серьезным разочарованием", и подчеркнули, что такой его шаг "создает странное впечатление".
- По информации СМИ, Лукашенко требовал снятия санкций и просил Меркель стать посредницей в решении миграционного кризиса. Журналисты утверждают, что политик выслушала диктатора, но ее позиция осталась непоколебимой.
- Впоследствии немецкий канцлер и самопровозглашенный президент Беларуси созвонились во второй раз. Они договорились вынести проблему беженцев на уровень Беларуси и Евросоюза. Для этого представители обеих сторон должны срочно начать переговоры.