Политики говорили о миграционном кризисе на границах Беларуси. Путин выступил за возобновление контактов с Беларусью по этой теме.

Кстати Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море

Путин пожаловался на Украину

Президент России снова говорил якобы о деструктивной политике Киева. Утверждал, мол, это Украина "делает ставку на силовые методы". Также Путин пожаловался на беспилотники Украины.

Обратите внимание! Турецкие ударные беспилотники Bayraktar Украина впервые применила 26 октября 2021 года. Это произошло во время обстрела боевиками наших позиций возле Гранитного. Такой шаг был вынужденный.

Также политик поднял тему активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море. Он назвал эти маневры опасными и провокационными.

Путин "обеспокоен"

Кстати, в Кремле уже реагировали на присутствие самолетов и кораблей НАТО в Черном море. Президент России Владимир Путин говорил, что беспокоится.

В России утверждали, что 10 ноября к территории временного оккупированного Крыма подлетал разведывательный самолет воздушных сил Великобритании. Его перехватил российский истребитель Су-30.