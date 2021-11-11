Политики говорили о миграционном кризисе на границах Беларуси. Путин выступил за возобновление контактов с Беларусью по этой теме.
Кстати Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море
Путин пожаловался на Украину
Президент России снова говорил якобы о деструктивной политике Киева. Утверждал, мол, это Украина "делает ставку на силовые методы". Также Путин пожаловался на беспилотники Украины.
Также политик поднял тему активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море. Он назвал эти маневры опасными и провокационными.
Путин "обеспокоен"
Кстати, в Кремле уже реагировали на присутствие самолетов и кораблей НАТО в Черном море. Президент России Владимир Путин говорил, что беспокоится.
В России утверждали, что 10 ноября к территории временного оккупированного Крыма подлетал разведывательный самолет воздушных сил Великобритании. Его перехватил российский истребитель Су-30.