Політики говорили про міграційну кризу на кордонах Білорусі. Путін виступив за відновлення контактів з Білоруссю щодо цієї теми.

До речі Путін "занепокоєний" через кораблі НАТО у Чорному морі

Путін поскаржився на Україну

Президент Росії знову говорив нібито про деструктивну політику Києва. Стверджував, мовляв, це Україна "робить ставку на силові методи". Також Путін поскаржився на безпілотники України.

Зверніть увагу! Турецькі ударні безпілотники Bayraktar Україна вперше застосувала 26 жовтня 2021 року. Це сталось під час обстрілу бойовиками наших позицій біля Гранітного. Такий крок був вимушений.

Також політик підняв тему активності збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі. Він назвав ці маневри небезпечними та провокативними.

Путін "стурбований"

До речі, у Кремлі вже реагували на присутність літаків і кораблів військових сил НАТО у Чорному морі. Президент Росії Володимир Путін казав, що непокоїться.

У Росії стверджували, що 10 листопада до території тимчасового окупованого Криму підлітав розвідувальний літак повітряних сил Великої Британії. Його перехопив російський винищувач Су-30.