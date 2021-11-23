Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. По его словам, пока о "гениальном плане" Александра Лукашенко не говорится.
Не пропустите Путин и Лукашенко обменялись жалобами на Украину и Польшу
Это все один план России, – Чернев
"Не верю в "гениальные планы Лукашенко", верю в то, что это фактически уже единое государство – Россия и Беларусь. И это фактически уже один из пазлов картины", – сказал депутат.
Егор Чернев отметил, что внутри Польши провоцируют миграционную кризис именно для того, чтобы снизить внимание поляков к Украине.
Это все пазлы одной картины: и войска у наших границ, и миграционный кризис, и шантаж в отношении Nord Stream. Это все один план России,
– заявил депутат от "Слуги народа".
Миграционный кризис на границе: коротко
- С 8 ноября 2021 года из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов, из-за чего Польша решила на линии разграничения увеличить количество военных.
- На напряжение на границе отреагировали страны Балтии. Соответствующие события назвали "гибридной агрессией".
- 21 ноября из Беларуси в Литву хотели попасть 70 нелегалов. Оценив ситуацию, Литва сообщила, что Беларусь изменила тактику переброски мигрантов.
- Польша предположила закрытие белорусской границы из-за ситуации с мигрантами, при этом Александр Лукашенко приписал к решению проблемы украинский Донбасс.