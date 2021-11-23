Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. За його словами, наразі про "геніальний план" Олександра Лукашенка не мовиться.

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Це все один план Росії, – Чернєв

"Не вірю в "геніальні плани Лукашенка", вірю в те, що це фактично вже єдина держава – Росія та Білорусь. І це фактично вже один з пазлів картини", – сказав депутат.

Єгор Чернєв зауважив, що всередині Польщі провокують міграційну кризу саме для того, щоб знизити увагу поляків до України.

Це все пазли однієї картини: і війська біля наших кордонів, і міграційна криза, і шантаж щодо Nord Stream. Це все один план Росії,

– заявив депутат від "Слуги народу".

Зверніть увагу! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що курс на інтеграцію й будівництво Союзної держави Мінськ та Москва взяли давно. Проте він сказав, що питання про єдиного президента для Союзної держави Росії та Білорусі наразі не перебуває на порядку денному.

Міграційна криза на кордоні: коротко