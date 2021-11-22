Білоруський диктатор розповів про це в інтерв'ю британському виданню BBC. Він наголосив, що курс на інтеграцію й будівництво Союзної держави Мінськ та Москва взяли вже давно.

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Лукашенко говорив про Brexit й постійно згадував США

"Ви – з Америкою, я – з Росією. У чому проблема? У вас більше, ніж Союзна держава. Вам американці сказали піти з Європейського союзу (Трамп сказав), ви пішли", – звернувся Лукашенко до британського журналіста. Так він висловлювався про Brexit – Велика Британія покинула ЄС на початку 2020 року.

Лукашенко про союз Росії та Білорусі: дивіться відео

Диктатор каже, що про єдиного президента ніколи не говорили

Самопроголошений президент запевнив, що у випадку Росії та Білорусі мовиться про вибудовування відносин двох суверенних, незалежних держав. "Коли ви з американцями вибудовуєте союз, не мовиться про те, що у вас не буде королеви й парламенту. Точно так і ми", – додав він.

Формуючи свій союз із середини 1990-х років, ми чітко визначалися, що це будуть 2 країни – Білорусь та Росія. І союз цей буде потужнішим, ніж унітарна держава,

– наголосив Лукашенко.

Він запевнив, що ніколи не обговорював з російський президентом Володимиром Путіним питання про "одного чи двох президентів". Ба більше, навіть додав, що присягається – такого дійсно не було. "Тому що такого питання на порядку денному немає", – підсумував Лукашенко.

Створення Союзної держави: основне