Білоруський диктатор розповів про це в інтерв'ю британському виданню BBC. Він наголосив, що курс на інтеграцію й будівництво Союзної держави Мінськ та Москва взяли вже давно.
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Лукашенко говорив про Brexit й постійно згадував США
"Ви – з Америкою, я – з Росією. У чому проблема? У вас більше, ніж Союзна держава. Вам американці сказали піти з Європейського союзу (Трамп сказав), ви пішли", – звернувся Лукашенко до британського журналіста. Так він висловлювався про Brexit – Велика Британія покинула ЄС на початку 2020 року.
Лукашенко про союз Росії та Білорусі: дивіться відео
Диктатор каже, що про єдиного президента ніколи не говорили
Самопроголошений президент запевнив, що у випадку Росії та Білорусі мовиться про вибудовування відносин двох суверенних, незалежних держав. "Коли ви з американцями вибудовуєте союз, не мовиться про те, що у вас не буде королеви й парламенту. Точно так і ми", – додав він.
Формуючи свій союз із середини 1990-х років, ми чітко визначалися, що це будуть 2 країни – Білорусь та Росія. І союз цей буде потужнішим, ніж унітарна держава,
– наголосив Лукашенко.
Він запевнив, що ніколи не обговорював з російський президентом Володимиром Путіним питання про "одного чи двох президентів". Ба більше, навіть додав, що присягається – такого дійсно не було. "Тому що такого питання на порядку денному немає", – підсумував Лукашенко.
Створення Союзної держави: основне
- На початку вересня Володимир Путін та Олександр Лукашенко остаточно домовились про створення Союзної держави. Політикам вдалося погодити усі 28 союзних програм.
- Засідання Вищої державної ради Союзної держави мають намір провести ще до кінця 2021 року, а вже до 1 грудня 2023 року планують підписати договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі.
- Крім цього, мовиться й про спільний платіжний та оборонний простори, зняття обмежень на авіапростір, введених через коронавірусу, а також можливість спільних державних закупівель.