Белорусский диктатор рассказал об этом в интервью британскому изданию BBC. Он отметил, что курс на интеграцию и строительство Союзного государства Минск и Москва взяли уже давно.

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Лукашенко говорил о Brexit и постоянно упоминал США

"Вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли", – обратился Лукашенко к британскому журналисту. Так он высказывался о Brexit – Великобритания покинула ЕС в начале 2020 года.

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Диктатор говорит, что о едином президенте никогда не говорили

Самопровозглашенный президент заверил, что в случае России и Беларуси говорится о выстраивании отношений двух суверенных, независимых государств. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, не говорится о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы", – добавил он.

Формируя свой союз с середины 1990-х годов, мы четко определялись, что это будут 2 страны – Беларусь и Россия. И союз этот будет более мощным, чем унитарное государство,

– подчеркнул Лукашенко.

Он заверил, что никогда не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос об "одном или двух президентах". Более того, даже добавил, что клянется – такого действительно не было. "Потому что такого вопроса в повестке дня нет", – подытожил Лукашенко.

Создание Союзного государства: основное