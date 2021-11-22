Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил: ему якобы безразлично, что о нем думают в ЕС. Также он отметился циничным заявлением, что на пост президента его якобы избирает белорусский народ.
Заметьте Лукашенко не знает – что сказать, – журналист об угрозах насчет мигрантов через Донбасс
Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как она (Меркель – 24 канал) обращалась ко мне. Исключительно – господин президент, а я к ней обращался – госпожа канцлер,
– заявил Лукашенко.
Переговоры Меркель и Лукашенко
- Меркель провела 2 телефонных разговора с самопровозглашенным президентом Лукашенко. Причиной стал кризис на границе Беларуси и ЕС, который спровоцировала белорусская сторона.
- Поступок Меркель раскритиковали в нескольких странах ЕС. Говорится, что разговором с Лукашенко она фактически признала его легитимность.
- Между тем немецкие журналисты сообщили, что Меркель выслушала требования Лукашенко, но ее позиция осталась непоколебимой.
- Меркель лишь пообещала обсудить требования белорусского диктатора с главами стран Евросоюза.