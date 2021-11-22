Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил: ему якобы безразлично, что о нем думают в ЕС. Также он отметился циничным заявлением, что на пост президента его якобы избирает белорусский народ.

Заметьте Лукашенко не знает – что сказать, – журналист об угрозах насчет мигрантов через Донбасс

Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как она (Меркель – 24 канал) обращалась ко мне. Исключительно – господин президент, а я к ней обращался – госпожа канцлер,

– заявил Лукашенко.

Переговоры Меркель и Лукашенко