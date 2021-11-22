Об этом рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала. По его мнению, такое развитие событий вряд ли станет реальностью.
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"Лукашенко просто ищет ответы на вопросы, которые для него очень неудобны, и фактически не знает, что сказать", – заявил журналист.
По словам Калиновского, слова Лукашенко надо оценивать очень критично. Также необходимо смотреть именно на действия самопровозглашенного президента.
Как отметил журналист, в Европе из-за наплыва мигрантов уже набирает обороты гуманитарный кризис. Лукашенко хотел, чтобы он стала поводом для переговоров и в итоге Запад пошел на уступки.
Какой будет ситуация с мигрантами в дальнейшем
Калиновский заявил, что сейчас трудно прогнозировать, как миграционный кризис будет развиваться в дальнейшем и есть ли еще у Лукашенко какие-то рычаги для обострения ситуации. Однако он предположил, что сами мигранты уже поняли, в какое положение попали.
Думаю, что в конце концов этот кризис пойдет на спад. Он постепенно будет заканчиваться не в пользу Лукашенко. Он здесь ничего не выиграл,
– добавил журналист.
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Калиновский рассказал о миграционном кризисе на границе Беларуси: смотрите видео
Мигранты на границе Беларуси: последние новости
- Через границу Польши из Беларуси 21 ноября пытались прорваться примерно 150 нелегальных мигрантов, которые были настроены агрессивно. Нападение на польскую границу контролировали белорусские спецслужащие.
- Из логистического центра "Брузги" в больницы в Гродно доставили уже примерно 100 пациентов. Среди них есть и больные коронавирусом.
- Матеуш Моравецкий убежден, что Лукашенко может привлечь беженцев из Афганистана, чтобы обострить миграционную кризис.
- Премьер Эстонии Кая Каллас выступила за ужесточение санкций в отношении Лукашенко. Она считает самопровозглашенного президента виновным в миграционном кризисе.