Об этом рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала. По его мнению, такое развитие событий вряд ли станет реальностью.

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"Лукашенко просто ищет ответы на вопросы, которые для него очень неудобны, и фактически не знает, что сказать", – заявил журналист.

По словам Калиновского, слова Лукашенко надо оценивать очень критично. Также необходимо смотреть именно на действия самопровозглашенного президента.

Как отметил журналист, в Европе из-за наплыва мигрантов уже набирает обороты гуманитарный кризис. Лукашенко хотел, чтобы он стала поводом для переговоров и в итоге Запад пошел на уступки.

Какой будет ситуация с мигрантами в дальнейшем

Калиновский заявил, что сейчас трудно прогнозировать, как миграционный кризис будет развиваться в дальнейшем и есть ли еще у Лукашенко какие-то рычаги для обострения ситуации. Однако он предположил, что сами мигранты уже поняли, в какое положение попали.

Думаю, что в конце концов этот кризис пойдет на спад. Он постепенно будет заканчиваться не в пользу Лукашенко. Он здесь ничего не выиграл,

– добавил журналист.

Обратите внимание! Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что кризис на границе может длиться месяцы или даже годы.

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