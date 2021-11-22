Про це розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу. На його думку, такий розвиток подій навряд чи стане реальністю.

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"Лукашенко просто шукає відповіді на запитання, які для нього дуже незручні, й фактично не знає, що сказати", – заявив журналіст.

За словами Калиновського, слова Лукашенка треба оцінювати дуже критично. Також необхідно дивитися саме на дії самопроголошеного президента.

Як зауважив журналіст, у Європі через наплив мігрантів вже набирає обертів гуманітарна криза. Лукашенко хотів, щоб вона стала приводом для переговорів й у результаті Захід пішов на поступки.

Якою буде ситуація з мігрантами надалі

Калиновський заявив, що наразі важко прогнозувати, як міграційна криза розвиватиметься надалі та чи є ще в Лукашенка якісь важелі для загострення ситуації. Однак він припустив, що самі мігранти вже зрозуміли, у яке становище потрапили.

Думаю, що зрештою ця криза піде на спад. Вона поступово закінчуватиметься не на користь Лукашенка. Він тут нічого не виграв,

– додав журналіст.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що криза на кордоні може тривати місяці або навіть роки.

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