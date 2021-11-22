Про це розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу. На його думку, такий розвиток подій навряд чи стане реальністю.
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"Лукашенко просто шукає відповіді на запитання, які для нього дуже незручні, й фактично не знає, що сказати", – заявив журналіст.
За словами Калиновського, слова Лукашенка треба оцінювати дуже критично. Також необхідно дивитися саме на дії самопроголошеного президента.
Як зауважив журналіст, у Європі через наплив мігрантів вже набирає обертів гуманітарна криза. Лукашенко хотів, щоб вона стала приводом для переговорів й у результаті Захід пішов на поступки.
Якою буде ситуація з мігрантами надалі
Калиновський заявив, що наразі важко прогнозувати, як міграційна криза розвиватиметься надалі та чи є ще в Лукашенка якісь важелі для загострення ситуації. Однак він припустив, що самі мігранти вже зрозуміли, у яке становище потрапили.
Думаю, що зрештою ця криза піде на спад. Вона поступово закінчуватиметься не на користь Лукашенка. Він тут нічого не виграв,
– додав журналіст.
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Калиновський розповів про міграційну кризу на кордоні Білорусі: дивіться відео
Мігранти на кордоні Білорусі: останні новини
- Через кордон Польщі з Білорусі 21 листопада намагалися прорватись приблизно 150 нелегальних мігрантів, які були налаштовані агресивно. Напад на польський кордон контролювали білоруські спецслужбовці.
- З логістичного центру "Брузги" до лікарень у Гродно доставили вже приблизно 100 пацієнтів. Серед них є і хворі на коронавірус.
- Матеуш Моравецький переконаний, що Лукашенко може залучити біженців з Афганістану, щоб загострити міграційну кризу.
- Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила за посилення санкцій щодо Лукашенка. Вона вважає самопроголошеного президента винним у міграційній кризі.