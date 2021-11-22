Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив: йому нібито байдуже, що про нього думають у ЄС. Також він відзначився цинічною заявою, що на посаду президента його нібито обирає білоруський народ.
Зауважте Лукашенко не знає, що сказати, – журналіст про погрози щодо потоку мігрантів через Донбас
Візьміть стенограму у німців і подивіться, як вона (Меркель – 24 канал) зверталася до мене. Винятково – пане президенте, а я до неї звертався – пані канцлер,
– заявив Лукашенко.
Переговори Меркель і Лукашенка
- Меркель провела 2 телефонні розмови з самопроголошеним президентом Лукашенком. Причиною стала криза на кордоні Білорусі та ЄС, яку спровокувала білоруська сторона.
- Вчинок Меркель розкритикували у декількох країнах ЄС. Мовиться, що розмовою з Лукашенком вона фактично визнала його легітимність.
- Тим часом німецькі журналісти повідомили, що Меркель вислухала вимоги Лукашенка, але її позиція залишилася непохитною.
- Меркель лише пообіцяла обговорити вимоги білоруського диктатора з главами країн Євросоюзу.