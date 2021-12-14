Про таке, як росіяни оцінюють можливість війни Росії з Україною, свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою організацією "Левада-центр".

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Росіяни допускають війну з Україною

Більшість опитаних певною мірою не заперечують можливість війни Росії з Україною.

3% респондентів переконані, що війна неминуча,

36% вважають, що це цілком можливо,

38% назвали такий результат подій малоймовірним,

15% заперечують можливість збройного конфлікту між державами.



Чи вірять росіяни у війну з Україною / Інфографіка "Левада-центр"

Причину бачать у США

Половина учасників опитування думає, що ініціатором ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО. Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни віком 55 років і більше. Також у цьому упевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18 – 24 років.

16% опитаних заявили, що в загостренні ситуації нібито винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.

Лише 4% обрали пункт, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків так званих республік Донбасу.



Кого вважають винним у загостренні ситуації / Інфографіка "Левада-центр"

До слова, мовиться про повномасштабну та офіційно оголошену війну. Адже на території Донбасу російські найманці ведуть війну з українськими захисниками ще з 2014 року.

Що відомо про опитування Його "Левада-центр" проводив 25 листопада – 1 грудня. Шляхом особистих інтерв'ю опитали 1 603 людей віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%.

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