Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Так он ответил на вопрос о том, готов ли ЕС принять меры в случае российской агрессии против Украины.

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Боррель подчеркнул, что Евросоюз же работает над потенциальными ограничительными мерами. "Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", – уточнил чиновник.

В случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, в том числе и санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету,

– подчеркнул он.

Ранее в ЕС определили 10 шагов из сферы безопасности на фоне угрозы расширения российской агрессии. Там заверили, что остаются "солидарными с Украиной и другими странами, которым угрожает Россия". Москву призвали к деэскалации.

К превентивным санкциям призвал Зеленский

Накануне о санкциях "на опережение" заговорил президент Зеленский. Во время разговора с канадским премьером Джастином Трюдо политик подчеркнул, что позиция Запада в диалоге с Россией должна оставаться твердой и решительной.

"Необходимо быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил глава государства.

ЕС продлил экономические санкции против России

13 января ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России из-за агрессии против Украины. Ограничения будут действовать минимум до 31 июля 2022 года.

В Брюсселе заявили, что Россия не выполняет договоренности. Говорится, в частности, о выполнении государством-агрессором Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

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