По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Госдеп дал разрешение на добровольный выезд не только из-за роста угрозы нападения России. Он также считает, что решения об эвакуации могут быть пересмотрены уже в феврале.
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Это не "тревожный сигнал", – Подоляк
США постоянно говорят о риске ухудшения ситуации с безопасностью, так что, отметил Подоляк, удивительно было бы, если бы о семьях дипломатов не позаботились.
Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы",
– добавил советник главы ОП.
Он заверил, что решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств. Уровень взаимодействия и эффективности между Вашингтоном Киевом останется неизменным.
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Что известно об эвакуации иностранных дипломатов из Киева:
- Госдеп 23 января сообщил об эвакуации семей дипломатов с украинской территории. Дипломатам дали разрешение на добровольный выезд.
- Также половину своих диппредставителей отзовет и Великобритания. Британские дипучреждения, однако, будут работать в штатном режиме.
- Пока Германия и Австрия не будут эвакуировать своих дипломатов, однако "очень обеспокоены ситуацией".
- Такая же позиция у Эстонии. Посол страны считает, что причин для паники нет.
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