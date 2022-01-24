Ситуация в Киеве и других областях за пределами Донецкой и Луганской в целом спокойная, отметили в Лондоне. Однако половина сотрудников дипучреждения вернется на родину.

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Посольство продолжит работу

Часть сотрудников посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу,

– говорится в сообщении британского правительства.

Также британцам советуют воздержаться от путешествий по Украине, кроме необходимых. Тем людям, которые посещают украинские регионы, следует тщательно следить за сообщениями и быть готовыми изменить свои планы.

Британцам советуют пока не посещать Украину

Возобновление военных действий в любом месте в Украине значительно уменьшит возможности посольства Великобритании в Киеве оказывать консульскую поддержку,

– отметили в пресс-службе правительства.

Британцам, которые находятся на украинской территории, советуют зарегистрироваться в дипучреждениях и избегать массовых демонстраций.

Обратите внимание! Как информирует BBC, по словам чиновников, никаких угроз британские дипломаты не получали. Отзыв касается исключительно угрозы российского вторжения в Украину.

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ЕС пока своих представителей не будет отзывать

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Баррель подчеркнул, что пока из Украины своих дипломатов не будет отзывать и их семьи эвакуировать. В Брюсселе хотят услышать аргументы госсекретаря США Энтони Блинкена. Он должен выйти на связь с министрами иностранных дел ЕС.

Пока причины для эвакуации дипработников Баррель не видит, именно поэтому он хочет услышать аргументы Блинкена.

США разрешили своим дипломатам "добровольный выезд"

Отметим, что 23 января Госдеп сообщил об эвакуации семей дипломатов с украинской территории. Также самим работникам дали разрешение на "добровольный выезд".

В МИД Украины считают, что этот шаг преждевременный и проявлением чрезмерной предосторожности.

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Что еще известно об эвакуации иностранных дипломатов:

Эстония сообщила, что пока не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Посол страны назвал ситуацию спокойной и отметил, что не видит причин для паники.

Относительно решения США Каймо Кууск добавил, что американцы – осторожнее, чем другие.

Смотрите видео о решении Госдепа в отношении американских дипломатов: