Об этом сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер журналистам. Если семьи дипломатов изъявят желание таки покинуть Украину, то расходы за билеты на себя возьмет немецкий МИД.
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Членам семей дипломатов дали право на добровольный выезд
Членам семей сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, института Гете или DAAD, решено дать возможность на добровольный выезд,
– пояснил Бургер.
Сейчас в МИД Германии не сообщили, сколько именно людей могут воспользоваться этим правом.
Ранее Германия заявила, что пока эвакуировать дипломатов не собирается
Отметим, что ранее в МИД Германии заявили, что пока не собираются эвакуировать своих дипломатов из Украины. Однако в дипломатическом ведомстве отметили, что "изрядно обеспокоены из-за ситуации".
Министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула, что вопрос безопасности дипломатов является приоритетным для Берлина, однако также важна и экономическая стабилизация.
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Что известно об эвакуации иностранных дипломатов из Украины:
- 23 января Госдеп США сообщил, что семьи дипломатов эвакуируют из Украины, сами работники дипведомств получают право на добровольный выезд.
- Также половину диппредставителей отзовет из Украины и Великобритания.
- Начала эвакуацию своих дипломатов и Австралия.
- Пока не будет эвакуировать свое посольство из Киева Эстония. Посол страны считает, что причин для паники пока нет.
- Также по словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет отзывать пока своих дипломатов из Украины.
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