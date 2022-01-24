Об этом сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер журналистам. Если семьи дипломатов изъявят желание таки покинуть Украину, то расходы за билеты на себя возьмет немецкий МИД.

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Членам семей дипломатов дали право на добровольный выезд

Членам семей сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, института Гете или DAAD, решено дать возможность на добровольный выезд,

– пояснил Бургер.

Сейчас в МИД Германии не сообщили, сколько именно людей могут воспользоваться этим правом.

Ранее Германия заявила, что пока эвакуировать дипломатов не собирается

Отметим, что ранее в МИД Германии заявили, что пока не собираются эвакуировать своих дипломатов из Украины. Однако в дипломатическом ведомстве отметили, что "изрядно обеспокоены из-за ситуации".

Министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула, что вопрос безопасности дипломатов является приоритетным для Берлина, однако также важна и экономическая стабилизация.

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Что известно об эвакуации иностранных дипломатов из Украины:

23 января Госдеп США сообщил, что семьи дипломатов эвакуируют из Украины, сами работники дипведомств получают право на добровольный выезд.

Также половину диппредставителей отзовет из Украины и Великобритания.

Начала эвакуацию своих дипломатов и Австралия.

Пока не будет эвакуировать свое посольство из Киева Эстония. Посол страны считает, что причин для паники пока нет.

Также по словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет отзывать пока своих дипломатов из Украины.

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