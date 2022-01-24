Об этом британским СМИ сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он возглавляет операцию Объединенных сил на Востоке Украины.
Важно Россия может напасть на Украину: какие страны хотят эвакуировать своих дипломатов
Украинская разведка очертила возможный план нападения Путина
По информации украинской военной разведки, Россия может атаковать сразу несколько направлений. Цель Москвы и самое большое желание Путина – захватить восемь ключевых регионов на восточном и южном направлении. Речь, в частности, и о городах Днепр, Харьков и Одесса.
Это для того, чтобы ударить по основному военному и промышленному потенциалу украинцев, а также получить выход к Черному морю.
Путин хочет "покалечить" Украину
По словам генерал-лейтенанта Павлюка, цель главы государства-агрессора – "покалечить Украину", чтобы она стала зависимой от Москвы.
Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят ранить всю страну и из-за этого ранения манипулировать Украиной, как им вздумается,
– объяснил Павлюк.
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Последние новости об угрозе нападения России: коротко
- Опасность и угрозу России обсудят на заседании СНБО 24 января. Его созвал президент Зеленский.
- Ряд стран уже начал отзывать своих дипломатов с украинской территории и эвакуировать их семьи. Также они рекомендуют гражданам не посещать Украину.
- Тем временем западные партнеры помогают Украине с вооружением. Литва и Латвия предоставили американские ракетные комплексы Stinger.
- Из-за угрозы НАТО направляет истребители и корабли в Восточную Европу.
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