Об этом британским СМИ сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он возглавляет операцию Объединенных сил на Востоке Украины.

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Украинская разведка очертила возможный план нападения Путина

По информации украинской военной разведки, Россия может атаковать сразу несколько направлений. Цель Москвы и самое большое желание Путина – захватить восемь ключевых регионов на восточном и южном направлении. Речь, в частности, и о городах Днепр, Харьков и Одесса.

Это для того, чтобы ударить по основному военному и промышленному потенциалу украинцев, а также получить выход к Черному морю.

Путин хочет "покалечить" Украину

По словам генерал-лейтенанта Павлюка, цель главы государства-агрессора – "покалечить Украину", чтобы она стала зависимой от Москвы.

Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят ранить всю страну и из-за этого ранения манипулировать Украиной, как им вздумается,
– объяснил Павлюк.

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