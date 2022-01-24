Соответствующее сообщение было опубликовано 24 января. В частности, речь идет об увеличении количества кораблей и истребителей.

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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе

Из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе.

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.

– говорится в сообщении.

Кроме того, известны действия других стран НАТО. В частности:

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам Альянса и рассматривает возможность отправления истребителей в Болгарию;

Франция выразила готовность послать в Румынию контингент войск под командованием НАТО;

Нидерланды направят два истребителя F-35 в Болгарию;

корабль нидерландских военно-морских сил и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

Более того, в НАТО подтвердили, что Штаты рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.

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