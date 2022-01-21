За словами Никифорова, президент навів приклад, розмірковуючи про ескалацію. Також, на думку речника, фразу Зеленського висмикували з контексту.
До теми Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків
Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров
Прессекретар Зеленського впевнений, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.
Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,
– сказав Никифоров.
Зеленський зазначив, що може бути початком війни
Зазначимо, що президент Зеленський в інтерв'ю The Washington Post припустив, що Росія може вторгнутись у деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Так Москва може спробувати окупувати Харків.
Читайте також Союзники НАТО пильнують із неба за діями Росії на кордонах України – ЗМІ
Як відреагував на слова Зеленського мер Харкова
Харківський міський голова Ігор Терехов закликав місцевих мешканців не панікувати. Він додав, що у влади є чітка "дорожня карта" дій.
Раніше президент Зеленський закликав українців не панікувати: більше у PRO новини