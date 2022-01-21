Летательные аппараты оборудованы мощными сенсорами, которые позволяют "просветить" позиции армии России на достаточную глубину, даже несмотря на 100-километровую удаленность от границы.
Важно Нидерланды готовы дать Украине оружие для обороны
Согласно данным Flightradar24, северная граница Украины на линии Новоград-Волынский – Киев – Конотоп мониторит американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Он взлетел с базы США в ОАЭ. Высота его полета составляет 17 километров, а скорость – 380 километров в час.
В то же время самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint воздушных сил США осуществляет полет для мониторинга оккупированного Донбасса и с северной стороны вблизи аннексированного полуострова Крым, с охватом в зону сенсоров и Приднестровья.
С другой стороны Крыма работает неназванный самолет, который включил свой транспондер только вблизи полуострова. Данные о полете дают основания утверждать, что работает самолет типа:
- P-3 Orion,
- ЕР-3Е Aries,
- или же европейский Br.1150 Atlantic.
Таким образом все эти самолеты полностью контролируют действия российских войск, которые сейчас расположены вокруг Украины и на оккупированных территориях,
– отмечает Defense Express.
Издание добавляет, что союзники НАТО в последние дни значительно активизировали разведывательную деятельность в небе Украины. Кроме уже привычных самолетов радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint, 18 января в небе Украины действовал E-8 JSTARS – самолет боевого управления и целеуказания.
Угроза вторжения России: что об этом известно
- О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.
- По данным американской разведки, Россия активно готовится к провокациям на Донбассе, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, которое возможно уже этой зимой.
- Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.
- Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".