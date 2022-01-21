Літальні апарати обладнані потужними сенсорами, що дозволяють "просвітити" позиції армії Росії на достатню глибину, навіть попри 100-кілометрову віддаленість від кордону.
Важливо Нідерланди готові дати Україні зброю для оборони
Згідно з даними Flightradar24, північний кордон України на лінії Новоград-Волинський – Київ – Конотоп моніторить американський стратегічний безпілотник RQ-4A Global Hawk. Він злетів із бази США в ОАЕ. Висота його польоту складає 17 кілометрів, а швидкість – 380 кілометрів на годину.
Водночас літак радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint повітряних сил США здійснює політ для моніторингу окупованого Донбасу та з північної сторони поблизу анексованого півострова Крим, з охопленням у зону сенсорів і Придністров'я.
З іншого боку Криму працює неназваний літак, який увімкнув свій транспондер лише поблизу півострова. Дані про політ дають підстави стверджувати, що працює літак типу:
- P-3 Orion,
- ЕР-3Е Aries,
- або ж європейський Br.1150 Atlantic.
Таким чином всі ці літаки повністю контролюють дії російських військ, які зараз розташовані навколо України та на окупованих територіях,
– зазначає Defense Express.
Видання додає, що союзники НАТО останніми днями значно активізували розвідувальну діяльність у небі України. Окрім уже звичних літаків радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint, 18 січня у небі України діяв E-8 JSTARS – літак бойового управління та цілевказання.
Загроза вторгнення Росії: що про це відомо
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- За даними американської розвідки, Росія активно готується до провокацій на Донбасі, щоб виправдати своє вторгнення до України, яке можливе вже цієї зими.
- Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.
- Президент Володимир Зеленський закликав українців не панікувати, адже "ризики не стали більшими".