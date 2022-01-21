Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що ситуація змінилась, хоч контекст змінюється щодня.

До речі Велика Британія відправила в Україну 30 військових з елітних підрозділів, – ЗМІ

Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням,

– сказав Хукстра.

Однак наразі такого звернення немає. Попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Кажуть, що причиною було побоювання можливої ескалації.

Більшість Палати представників Нідерландів підтримує оборонну військову підтримку України. Представники партій, які входять до керівної коаліції, висловились позитивно щодо цього.

Іноземна допомога від держав

Зверніть увагу! Українська та американська розвідка попереджали, що Москва може напасти на Україну у січні – лютому 2022 року. Тому міжнародна спільнота висловлює нашій державі таку підтримку. Крім того, Захід попереджає Москву про жорсткі санкції.

Може бути цікаво – Іспанія та Канада відправили кораблі у Чорне море: