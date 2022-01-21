Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что ситуация изменилась, хотя контекст меняется каждый день.

Кстати Великобритания отправила в Украину 30 военных из элитных подразделений, – СМИ

Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием,

– сказал Хукстра.

Однако пока такого обращения нет. Предыдущий запрос заблокировала Германия при поддержке Нидерландов. Говорят, что причиной было опасение возможной эскалации.

Большинство Палаты представителей Нидерландов поддерживает оборонную военную поддержку Украины. Представители партий, входящих в руководящую коалицию, высказались положительно на этот счет.

Иностранная помощь от государств

США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это самая большая помощь от США с 2014 года.

18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Такое решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

Минобороны Чехии тоже заявило о готовности предоставить Украине военную помощь на фоне информации о вторжении.

И в Латвии одобрили решение предоставить Украине военное оборудование: летальное и нелетальное вооружение.

Обратите внимание! Украинская и американская разведка предупреждали, что Москва может напасть на Украину в январе – феврале 2022 года. Поэтому международное сообщество выражает нашему государству такую поддержку. Кроме того, Запад предупреждает Моску о жестких санкциях.

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