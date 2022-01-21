За словами Никифорова, президент навів приклад, розмірковуючи про ескалацію. Також, на думку речника, фразу Зеленського висмикували з контексту.

До теми Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків

Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров

Прессекретар Зеленського впевнений, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.

Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,

– сказав Никифоров.

Зеленський зазначив, що може бути початком війни

Зазначимо, що президент Зеленський в інтерв'ю The Washington Post припустив, що Росія може вторгнутись у деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Так Москва може спробувати окупувати Харків.

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Як відреагував на слова Зеленського мер Харкова

Харківський міський голова Харківський міський голова Ігор Терехов закликав місцевих мешканців не панікувати. Він додав, що у влади є чітка "дорожня карта" дій.

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