Пока весь мир призывает Россию к деэскалации, в Кремле уверяют, что "никакого вторжения" в Украину не планируют. Однако войска, которые стянули под наши границы и в соседнюю Беларусь, говорят о другом.

К теме Вопрос нескольких дней: ЕС готов ввести санкции против России в случае нападения

Какие страны эвакуируют дипломатов из Украины

США

Первыми об эвакуации дипломатов из Украины заговорили в США. Американские СМИ еще в декабре писали, что Государственный департамент рассматривает такую возможность. Уже в январе журналисты сообщили, что посольство США просит разрешения вывезти второстепенных сотрудников дипломатической миссии. Эвакуацию якобы планировали начать с 24 января. Однако в Госдепе эту информацию не комментировали.

23 января на портале посольств и дипмиссий США обновили рекомендации по въезду в Украину. Вашингтон еще раньше отнес нашу страну к 4-му уровню опасности и не рекомендовал американцам путешествовать сюда. Впрочем, теперь США разрешили работникам своего посольства "добровольно выехать из Украины". То есть американские сотрудники должны сами решить, покидать нашу страну или нет. В то же время их семьям приказали вернуться в США.

Кроме того, всем американцам посоветовали "рассмотреть возможность выезда сейчас".

В Госдепе уточнили, что посольство и дальше будет работать, а выезд некоторых дипломатов не означает, что Белый дом считает эскалацию в Украине неизбежной. Обновленные правила одобрили из-за того, что "американцы могут находиться в опасности".

Обратите внимание! В Госдепе ожидают "внезапного роста спроса на консульские услуги в Украине". Так, Вашингтон намекнул, что количество американцев, которые захотят покинуть нашу страну, возрастет.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такое решение США "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности". Он отметил, что кардинальных изменений в ситуации безопасности в Украине в последнее время не было, ведь Россия стягивает свои войска к нашей границе еще с апреля 2021 года.

Николенко призвал трезво оценивать риски и сохранять спокойствие. Ведь в медиапространстве распространяется много фейков и манипуляций, которые призваны посеять панику.

Великобритания

Правительство Великобритании решило отозвать часть работников своего посольства в Киеве на родину. Кроме того, всем британцам рекомендуют ехать в Украину только в случае большой необходимости. Тех, кто уже находится на нашей территории, призвали зарегистрироваться в дипучреждениях, а также избегать массовых демонстраций.

Важно "Остановите Путина сейчас": украинцы вышли на протест под посольство России в Вашингтоне

В Лондоне отметили, что считают ситуацию в Украине (кроме временно оккупированного Донбасса) пока спокойной. Решение об отзыве дипломатов одобрили из-за "растущей угрозы со стороны России". Кстати, британское посольство не будут закрывать – оно и дальше будет работать.

Австралия

Правительство Австралии уже начало вывозить своих дипломатов из Киева. В то же время всем австралийцам, которые находятся в Украине, посоветовали выехать отсюда. Власти отметили, что предоставление консульских услуг может быть ограниченным.

Япония

МИД Японии призвал своих граждан покинуть Украину, а запланированные поездки отменить.

Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты есть в эксплуатации,

– говорится в сообщении.

Россия, – СМИ

Официальной информации от Кремля об эвакуации российских дипломатов не было. Однако американское издание The New Yourk Times узнало, что 5 января из Украины на автобусах выехали 18 человек – это якобы дети и жены российских дипломатов.

Кроме того, Кремль якобы планирует вывезти еще 30 человек из посольства в Киеве и консульства во Львове. Дипломатам России в других украинских городах якобы приказали готовиться к отъезду. О таких действиях Москвы якобы уже знают в Вашингтоне.

Кто не планирует отзывать дипломатов

Европейский Союз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с Россией.

Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов – 24 канал), поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин,

– пояснил Боррель.

24 января состоится совещание министров иностранных дел стран ЕС по ситуации безопасности в мире, в частности в Украине. На нем дипломаты ждут объяснений от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу решения Вашингтона.

Германия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что вопрос безопасности их дипломатов вызывает тревожность, однако отсылать работников посольства домой пока не планируют. В то же время Берлин разрешил "добровольный выезд" из Украины семьям дипломатов, а также родным членов немецких организаций. Кстати, билеты домой для них оплатит правительство.

Отметим, что немецкие СМИ пишут о другом. Так, издание Bild сообщило, что Берлин уже разрабатывает план эвакуации дипломатов в случае ухудшения ситуации в Украине. Однако немецкие власти эту информацию опровергли.

Федеральное министерство иностранных дел пока не принимает никаких мер для уменьшения количества сотрудников посольства (Германии в Украине, – 24 канал) или членов их семей,

– отметили в ведомстве.

Читайте также Россия отправила на военные учения в Беларусь истребители Су-35С

Эстония

Посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск назвал ситуацию в Киеве "спокойной". Он считает, что причин для паники нет.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонский язык. Обычный выходной день", – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сейчас Россия пытается запугать людей, ведь угроза вторжения существует уже 8 лет. Поэтому к активным боевым действиям следует быть готовым всегда.

Австрия

В МИД Австрии уже разработали план эвакуации своих дипломатов. Однако пока его не планируют реализовывать. Ведь ведомство считает, что важно "держать глаза и уши открытыми в Киеве".

Польша

Правительство Польши не планирует отзывать работников посольства на родину. В то же время в Министерстве иностранных дел отметили, что "внимательно следят за ситуацией в Украине".

Последние новости о возможности нападения России

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Это может вас заинтересовать – какие страны НАТО на стороне Украины: видео