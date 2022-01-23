Такое заявление озвучил министр обороны Василе Дынку. Однако он подчеркнул, что воевать на стороне нашей страны в случае нападения России Румыния не будет.

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Против России будут вести экономическую войну

Василе Дынку заявил, что Румыния, как и НАТО, не может воевать за Украину в случае полномасштабной агрессии Кремля, поскольку наша страна не является членом Альянса. Однако НАТО будет вести экономическую войну против Москвы.

Кроме того, глава румынского Минобороны добавил, что власти страны рассматривают возможность, в случае российской агрессии, размещения беженцев на своей территории.

При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ждем ее, конечно, пусть на первый взгляд может показаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам. Это гуманитарная обязанность,

– заявил Дынку.

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