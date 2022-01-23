Таку заяву озвучив міністр оборони Василе Динку. Однак він наголосив, що воювати на стороні нашої країни у випадку нападу Росії Румунія не буде.

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Проти Росії вестимуть економічну війну

Василе Динку заявив, що Румунія, як і НАТО, не може воювати за Україну в випадку повномасштабної агресії Кремля, оскільки наша країна не є членом Альянсу. Однак НАТо вестиме економічну війну проти Москви.

Крім того, очільник румунського Міноборони додав, що влада країни розглядає можливість, у випадку російської агресії, розміщення біженців на своїй території.

При будь-якому військовому конфлікті може статися масова міграція населення. І ми чекаємо її, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни. Ми зараз готуємося надавати допомогу біженцям. Це гуманітарний обов'язок,

– заявив Динку.

Однак міністр оборони Румунії вірить, що Росія таки не вдасться до вторгнення до України.

Останні заяви міжнародних партнерів щодо можливого російського вторгнення

У МЗС Великої Британії опублікували інформацію, згідно з якою Росія нібито готує зміну владу в Україні. Очолити Україну за російським сценарієм, як заявляють у Великій Британії, має проросійський політик Євгеній Мураєв. Йому нібито мають допомагати Микола Азаров, Сергій Арбузов та інші соратники Януковича. У Білому домі заявили, що така інформація викликає занепокоєння. Однак в Офісі Президента наголосили, що про діяння Мураєва та інших проросійських політиків українцям добре відомо.

Президент США Джо Байден вкотре попередив Росію, що у випадку агресії проти України її чекають серйозні наслідки.

Також рішучі дії у випадку агресії пообіцяв і прем'єр-міністр Японії. У російському посольстві в Токіо обурилися цією заявою.

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