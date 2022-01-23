Відповідь буде об'єднана – з боку США та союзників з ЄС. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Якщо одна додаткова російська сила ввійде в Україну агресивним шляхом, як я вже сказав, це викличе швидку, сувору та об’єднану відповідь з боку нас і Європи,

– наголосив Блінкен.

Зауважимо, президент США Джо Байден на нараді за участю членів Ради нацбезпеки США теж підтвердив, що у разі вторгнення Росії в Україну на Москву чекають суворі наслідки. Санкції до ймовірного нападу не вводитимуть Блінкен заявив, що Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Він вважає, що це втратить "ефект стримування". Однак глава Держдепу запевнив, що Захід всіма способами попереджає Кремль про наслідки. Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту запровадити обмеження вже, а не чекати нападу. Що повідомляли про загрозу нападу Москви

Росія почала стягувати свої війська до нашого кордону ще в жовтні. Глава української розвідки Кирило Буданов попередив, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року.

США застерігають, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Також непокояться, що Кремль може вторгнутись з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили.

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